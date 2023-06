Nantes : Pierre Aristouy va prolonger son contrat de deux ans

Le FC Nantes a réussi à se sauver au terme de la derrière journée de Ligue 1, laissant Auxerre terminer à la 17e place et descendre en Ligue 2. Finaliste de la Coupe de France cette saison, Nantes a failli tout perdre entre une finale où les Canaris ont été giflés 5 buts à 1 par Toulouse et la Ligue 1 où le maintien a été acquis de justesse. En fin de saison, les dirigeants ont décidé de se passer d'Antoine Kombouaré, remplacé par Pierre Aristouy, jusqu'ici coach des U19. Sauf que le fait que ce dernier a réussi sa mission maintien va lui permettre de rester un peu plus longtemps sur le banc des Canaris.

Aristouy va prolonger deux ans

D'après des informations de Ouest-France, le coach de 43 ans va prochainement signer un contrat de deux ans après avoir réussi à laisser Nantes en Ligue 1. L'ancien entraîneur des jeunes de Nantes a fait belle impression à ses dirigeants, qui ont décidé de miser sur lui pour l'avenir et ainsi ne pas se mettre en recherche d'un nouveau coach. L’ancien entraîneur des U19 avait assuré l’intérim lors des quatre derniers matchs de la saison. Et suite à un succès face à Angers lors de la dernière journée (1-0), lui qui avait obtenu un nul et deux défaites avant ça, Aristouy va donc prolonger pour deux ans. Sauf qu'il n'est pas diplômé du BEPF et Nantes a décidé de prendre en charge l'amende de 25 000 euros par match. Aristouy est inscrit mais ne l’obtiendra pas avant le printemps prochain. Formé au FC Nantes, Pierre Aristouy a aussi dirigé l'équipe réserve du FCN entre 2017 et 2021 et il va donc maintenant connaître le grand bain de la Ligue 1 sur une saison complète.