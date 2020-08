Nantes : Lucas Evangelista en prêt au Red Bull Bragantino

Le FC Nantes et le @RedBullBraga 🇧🇷 ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de Lucas Evangelista jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 ✍

Bonne saison, Lucas 💪 pic.twitter.com/UXTV2gSj89



— FC Nantes (@FCNantes) August 11, 2020

À peine revenu, le Brésilien Lucas Evangelista repart déjà pour un nouveau prêt et une nouvelle destination en prime. Acheté trois millions d'euros par le FC Nantes au club italien de l'Udinese à l'été 2018, le milieu n'est jamais parvenu à s'imposer sur les bords de l'Erdre. Lorsqu'il arrive chez l'octuple champion de France, l'international U20 est alors dirigé par Miguel Cardoso qui sera en poste huit petits matchs avant d'être limogé par Kita. Son remplaçant, Vahid Halilhodzic, ne compte absolument pas sur lui et le met sur le banc sans le faire rentrer pour son premier match à la tête du FCN (défaite 3-0 contre Bordeaux). S'ensuit alors une longue traversée du désert pour Evangelista qui n'est pas sur la feuille de match contre Toulouse une semaine plus tard avant de revenir, toujours avec les remplaçants qui ne rentrent jamais.Malgré trois petits matchs joués où il se contente d'une poignée de minutes, il n'apparaît plus ensuite sous le maillot nantais entre la réception de Marseille (victoire 3-2, le 5 décembre 2018) et le déplacement à Reims (défaite 0-1, le 17 mars 2019). Jusqu'à la fin de saison, il ne participe pas à neuf matchs et stagne à un but et une passe décisive toutes compétitions confondues lors de la saison 2018-2019. Prêté dans la foulée au club portugais du Vitoria Guimarães, son bilan n'est pas beaucoup mieux (un but et trois passes décisives en 26 matchs). Le FC Nantes, qui vient de le récupérer, a décidé de l'envoyer dans son pays natal au Red Bull Bragantino (1ere division) pour une saison, avec option d'achat, dans l'espoir sans doute, de le céder définitivement.