Nantes : Kombouaré limogé, Aristouy appelé à la rescousse

L'aventure prend fin au FC Nantes pour Antoine Kombouaré. Ainsi, le coach kanak des Canaris a été démis de ses fonctions, comme l'informe l'AFP, alors que cela était dans les tuyaux depuis plusieurs heures. Arrivé en février 2021 pour sauver Nantes de la relégation, Kombouaré avait réussi la mission maintien, avant de faire gagner la Coupe de France aux Nantais la saison dernière. Et cette saison, le début d'exercice n'avait pas été négatif, avec même un 16e de finale en Ligue Europa face à la Juventus de Turin. Mais la gifle reçue par Toulouse en finale de la Coupe de France (1-5) et la série de onze matchs sans succès sur laquelle surfait Kombouaré aura eu raison de l'ancien coach du PSG.

Kombouaré prend la porte

L'AFP indique que les dirigeants de Nantes ont décidé de faire appel à Pierre Aristouy pour les quatre derniers matchs de la saison. L'entraîneur de la réserve va devoir maintenir le FCN en Ligue 1, mais la mission s'annonce délicate. Car Nantes vient de perdre face à Brest et Strasbourg et les deux défaites ont mis le club dans la zone rouge, à quatre matchs de la fin de saison. Nantes va devoir gagner ses quatre dernières rencontres et Aristouy va devoir trouver la recette magique pour faire renouer les Canaris avec la victoire.