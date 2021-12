Nantes et Lens s'affronteront ce vendredi soir, en ouverture de la 18e journée de Ligue 1 (21 heures), pour une affiche entre deux places fortes du foot français. Deux clubs qui tendent à revenir sur le devant de la scène cette saison. Mais si les Canaris auront un bon coup à jouer, le technicien, ancien de la maison lensoise, estime que les Sang et Or seront bien favoris pour ce match après avoir fait forte impression contre le PSG (1-1).



"La saison passée, les Lensois étaient partis pour jouer l'Europe. Cette année, ils sont sur les mêmes bases. Ils sont meilleurs que nous, le classement le prouve aussi, a expliqué Antoine Kombouaré en conférence de presse. L'an passé, on a joué les barrages pendant qu'eux jouaient l'Europe. Cependant, nous ne sommes qu'à la 17e journée. Un Championnat, c'est un marathon et non pas un sprint. »



« La copie qu'on a rendue à Lorient n'est pas bonne, a continué l'entraîneur de Nantes. On est très contents de ne pas avoir pris de but, cela faisait longtemps. On distance Lorient au classement mais on est conscients qu'il ne faut pas répéter ce genre de match. Ce qui m'importe, c'est de continuer à avancer, peu importent les adversaires. On a appris de nos confrontations face à Paris, Lille et Marseille", a conclu Kombouaré. Pour rappel, le FC Nantes pointe à la 13e place de Ligue 1. Le RC Lens est actuellement 5e.