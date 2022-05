Nantes : Kombouaré avoue son émotion avant la finale de la Coupe de France

💬 "𝗟'𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗲̂𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 !"



Le latéral des Nantais, qui a déjà évolué dans l'enceinte de St-Denis, compte bien mettre la main sur ce trophée tant convoité 👇

"Qu'est-ce qu'on risque ?"

Bien que "serein" avant l'opposition entre Nantes et Nice sur la pelouse du Stade de France pour la finale de la Coupe de France, samedi soir (21 heures), Antoine Kombouaré est également ému. Celui qui a fait ses débuts en professionnel avec le maillot des Canaris en 1983 comme joueur pourrait remporter un trophée qu'il a déjà glané à 3 reprises dans sa carrière. Deux fois en tant que joueur, en 1993 et 1995 ; mais également une fois en tant qu'entraîneur du PSG, en 2010. "Se retrouver avec mon club de cœur en finale… C’est quelque chose de très fort, en ce qui me concerne. Ça remue, ça donne beaucoup de responsabilités, d’envie. (…), a-t-il expliqué, dans des propos retranscrits par RMC Sport.Aux yeux de l'actuel entraîneur du 9ème de Ligue 1, la saveur de possiblement remporter la compétition avec le FC Nantes serait bien particulière. "L’avoir gagnée avec le PSG, c’est fort, et en même temps normal. A Nantes, avec les difficultés monstrueuses qu’on a rencontrées la saison dernière, se retrouver aujourd’hui à faire une très bonne saison et être en finale, c’est complètement différent", a évalué Kombouaré. Observateur attentif de la défaite de Bordeaux contre Nice, dimanche lors de la 35ème journée de Ligue 1 (0-1), le natif de Nouméa a osé un parallèle : "J’ai compris que quand vous jouez avec énormément de pression (les Girondins luttent pour le maintien en Ligue 1, ndlr), pour des salariés, la vie d’un club…