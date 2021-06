Comme annoncé dans la presse depuis quelques jours, le FC Nantes a officialisé le prêt avec option d’achat de Wylan Cyprien (26 ans) ce jeudi. Formé au RC Lens, le milieu de terrain évoluait à Parme et n'a disputé que quinze rencontres avec le club italien relégué en Serie B cette saison.

Cyprien de retour après Lens et Nice



"Désormais, c’est donc sous les couleurs du FC Nantes que le milieu de terrain s’apprête à mettre ses très nombreuses qualités au service de l’équipe professionnelle. Ambitieux et déterminé à réussir, il est d’ores et déjà impatient de relever ce nouveau défi en Ligue 1 Uber Eats, un championnat qu’il connaît plus que bien", expliquent les Canaris dans leur communiqué.



Wylan Cyprien s'était notamment révélé à Nice entre 2016 et 2020 où il avait disputé 111 matches et inscrit 23 buts pour les Aiglons.