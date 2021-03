Nantes : Augustin victime d'une forme de Covid long

Augustin va suivre un nouveau protocole médical afin de retrouver l'intégralité de ses moyens physiques

Jean-Kévin Augustin, l'attaquant du FC Nantes, se tient à l'écart du groupe professionnel et a été mis à disposition de l'équipe réserve. Le joueur âgé de 23 ans est arrivé libre en octobre dernier et n'avait pas su convaincre Marcelo Bielsa à Leeds. Antoine Kombouaré, actuel coach des Canaris, avait expliqué la raison de la mise à l'écart du natif de Paris, le 26 février en conférence de presse : "Il aurait fallu du temps mais je n'en ai pas.Ce jeudi, on en sait plus autour du cas de l'ancien attaquant du PSG, car le FC Nantes a communiqué à son sujet, expliquant les raisons du "déficit athlétique" observé. "Le FC Nantes et l’entourage du joueur ont souhaité que Jean-Kevin effectue ces derniers jours une série de tests médicaux plus approfondis.. Le joueur va à présent poursuivre un protocole médical strict, adapté à son état de santé actuel, nécessaire au recouvrement de la totalité de ses moyens et de sa forme physique. Il restera parallèlement, dans le cadre d’un programme de réathlétisation de plusieurs semaines, déterminé par les médecins et le club, à disposition de la réserve jusqu'à la fin de la saison", peut-on lire sur le communiqué.Augustin a lui aussi brisé le silence autour de son cas, sur ses réseaux sociaux. Ainsi, il a confirmé qu'un "qui lui "Par ailleurs, il a affirmé comprendre la "frustration" des fans du FC Nantes, et a indiqué qu'il mettaitCette saison, il a joué 33 minutes en Ligue 1.