Suite aux nombreux débordements survenus dans les stades de Ligue 1 ces derniers mois, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu a tenu des propos critiques envers le football, expliquant qu'elle préférait emmener son fils à un match de rugby. Une sortie plus que déplacée selon Laurent Nicollin.

Nicollin répond à Maracineanu : "Pas de leçon à recevoir"

Le président de Montpellier s'est senti offensé par les propos de la Ministre. "Qu’il y ait des excès dans le foot, c’est à l’image de la société, mais je n’ai pas de leçon à recevoir au MHSC question état d’esprit, club familial, respect des gens, parce qu’on est comme ça au quotidien, a tonné le fils de Loulou Nicollin dans des propos accordés au Midi Libre. Quand j’entends la ministre des Sports disant qu’elle est bien contente d’être à un match de rugby plutôt qu’à un match de foot, moi, ça me choque, comme tous les présidents de club."



"Je l’apprécie, j’aime le rugby, mais elle ne doit pas tenir de tels propos. C’est désobligeant vis-à-vis des supporters et des gens qui aiment le foot. Je ne défends pas mon sport mais des choses bien. Moi aussi j’ai un rôle éducatif, je forme des jeunes joueurs, j’ai envie qu’ils passent tous le bac", a conclu Nicollin. C'est dit.