Montpellier : Nicollin expulsé face à Strasbourg, il risque huit matchs de suspension

Laurent Nicollin risque gros ! Dimanche avait lieu le match de la 22e journée de Ligue 1 entre Strasbourg et Montpellier à La Meinau. Un match qui a permis au RCSA d'enfin briser sa terrible série de rencontres sans succès à domicile depuis le début de saison. Les hommes de Mathieu Le Scornet l'ont emporté 2 buts à 0, coulant un peu plus Montpellier, toujours autant en danger en vue de la zone rouge. Les Héraultais n'ont d'ailleurs pas passé le meilleur dimanche possible car leur président a également été expulsé. Dès la demi-heure de jeu, Nicollin a été invité à regagner les vestiaires et il se trouve, d'après L'Equipe, que cela a été causé par un propos grossier tenu par le président du MHSC à l'encontre de Stéphanie Frappart, arbitre du match.

Nicollin risque jusqu'à huit matchs

Laurent Nicollin a donc écopé d'un carton rouge direct et cette expulsion pourrait lui coûter très chère. Car il se trouve que le président du club héraultais risque jusqu'à huit matchs de suspension. Son cas sera étudié lors de la commission de discipline mercredi et selon l'article 6 du règlement disciplinaire de la FFF, il peut donc risquer une aussi grosse suspension. Seulement, il paraît peu probable de le voir écoper de huit matchs étant donné son passif léger dans ce type de situations. Le président de Montpellier attend donc de connaître sa sanction dans les prochaines heures, lui dont l'équipe n'a plus que deux points d'avance sur le premier relégable, à savoir ... Strasbourg.