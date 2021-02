Montpellier : Genesio, de retour en France pour remplacer Der Zakarian ?

Si l'actualité de ce mardi s'est assez largement intéressée à Marseille et au climat chaud entre la direction, les supporters et les joueurs, il se pourrait bien qu'à plusieurs kilomètres à l'ouest, un autre club de Ligue 1 fasse parler de lui incessamment sous peu. En effet, selon L'Équipe, Montpellier est également en pleine réflexion quant au prochain locataire de son banc de touche. En poste depuis 2017 après son départ du Stade de Reims, Michel Der Zakarian n'est pas sûr de poursuivre l'aventure avec la formation héraultaise au-delà de la deuxième partie de saison en cours. Selon une indiscrétion du quotidien sportif, les dirigeants du MHSC n'auraient pas l'intention de prolonger le contrat de l'Arménien qui arrive à échéance en juin prochain, estimant au contraire qu'il est temps que l'union cesse. Pour l'état-major de l'équipe du président Laurent Nicollin, « MDZ » est en fin de cycle.



Ces bruits concernant Montpellier arrive en tout cas au moment où les Bleu et Orange sont au plus mal en championnat. Les hommes de Michel der Zakarian n'ont plus gagné depuis le 12 décembre et un déplacement à Lens (2-3). Pire encore, ils restent sur une série de trois défaites consécutives contre Monaco (2-3), Paris (4-0) et Lens (1-2) et figurent actuellement au 11eme rang de Ligue 1. La situation devient urgente pour les Montpelliérains qui se déplacent à Metz ce mercredi à 19 h pour le compte de la 23eme journée de championnat.

Genesio érigé en priorité

Les dirigeants du MHSC ont déjà pris les devants pour trouver un remplaçant à Michel Der Zakarian pour l'année prochaine. Parmi la liste dressée, on retrouve en tête, un certain Bruno Genesio, ancien technicien de l'Olympique Lyonnais et récemment débarqué du Beijing Guoan (Chine). Selon le journal, le Lyonnais, libre et priorité du club héraultais, serait très intéressé par le projet sudiste. « Ce n'est pas inimaginable (de revenir en France), expliquait Bruno Genesio au micro de Téléfoot récemment. Il y a un club où je ne pourrais pas, on vient d’en parler (Saint-Etienne). Je suis prêt à entraîner un autre club français que l’Olympique Lyonnais. Je n'ai eu aucun contact avec des clubs français pour l’instant. » Parmi les autres noms dévoilés, il se murmure que Patrick Vieira, Rémi Garde, Jocelyn Gourvennec, Sabri Lamouchi et Bernard Blaquart complètent le quinté montpelliérain. Reste à savoir qui sera l'heureux élu.