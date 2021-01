Montpellier : Der Zakarian veut "faire mal" au PSG

Vendredi soir, dans l'optique de la 21ème journée de Ligue 1, Montpellier se déplace sur la pelouse du Parc des Princes afin d'y défier le PSG (21 heures). En dépit de sa onzième place au classement et de sa dynamique peu encourageante lors des dernières semaines - le dernier succès des héraultais remonte au 12 décembre en Ligue 1 - Michel Der Zakarian compte se rendre à Paris armé d'une certaine ambition. En conférence de presse, il a détaillé son idée : "On va à Paris pour faire un bon match, en étant bien organisé, si on veut faire un bon match il va falloir bien défendre, éviter les déchets techniques. Il va falloir être en capacité de leur faire mal quand on aura le ballon, il va falloir être efficace", a-t-il indiqué.

Actuellement, les gens souffrent énormément et vous me voyez me plaindre pour une déchirure ?

Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais revenir plus fort.

Veillez sur les plus fragiles 🙏

— Andy Delort (@AndyDelort9) January 21, 2021





Delort forfait contre le PSG

Conscient que l'opposant sera de qualité, il a également tenu à rappeler que son équipe devrait, si elle veut croire en un possible exploit, afficher un état d'esprit exemplaire. "Il faut que collectivement, on soit très bon, il y a une concentration, une agressivité à avoir. Après l'adversaire en face peut être meilleur que toi...". Il faudra faire sans Andy Delort face au PSG, cependant. Sur son compte Twitter, l'attaquant auteur de 9 buts en Ligue 1 cette saison a officialisé son forfait. "Actuellement, les gens souffrent énormément et vous me voyez me plaindre pour une déchirure ? Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais revenir plus fort. Veillez sur les plus fragiles", a-t-il expliqué, ce jeudi. Lors du match aller, en décembre dernier, le PSG s'était imposé à la Mosson (1-3).