Montpellier : Delort annonce son forfait face au PSG

Depuis lundi, j’ai des symptômes 😷

Grosse grosse fatigue 🥴

Testé positif à la #Covid_19 une deuxième fois en 3 mois.

Je suis donc forfait pour #MHSCPSG, Paredes me manquait tellement en plus.

Prenez soin de vous 🙏🔷🔶 🐏

— Andy Delort (@AndyDelort9) December 3, 2020

Montpellier traverse une belle dynamique en Ligue 1

C'est sans Andy Delort que Montpellier devra affronter le PSG, samedi soir à la Mosson lors de la 13ème journée de Ligue 1 (21 heures). Pour la deuxième fois en trois mois, il a été testé positif au coronavirus comme il l'a annoncé sur son compte Twitter ce jeudi.a-t-il indiqué.Puis de préciser avec une touche d'humour : "". Lors du dernier match entre le club héraultais et le PSG en février dernier (5-0), Delort avait reconnu peu apprécier le comportement du milieu de terrain argentin, souvent impliqué dans les échauffourées lors des rencontres - ce fût encore le cas contre Manchester United mercredi.Au micro de RMC, en mars dernier, Delort avait évoqué son sentiment au sujet de Paredes de façon franche : "Alors lui, c'est incroyable. C'est impressionnant. Et pourtant, ce n'est pas Neymar ou Mbappé... ce que j'avais dit l'autre fois, où on dominait quasiment tout le match (lors d'une défaite 3-1, le 7 décembre). À un moment, ils se mettent à un mètre avec Neymar, ils redoublent les passes, mais pour nous chambrer. Donc je parle un peu, je me chauffe un peu avec Neymar et lui (Paredes) il vient, comme si c'était son garde du corps. Il parle, il insulte, il a insulté tout le monde quand il est rentré. Je ne comprends pas le mec... c'est pour ça que je lui ai demandé qui c'était. C'est quand même un grand joueur, mais ce n'est pas Neymar ou Mbappé quoi."La nouvelle de ce forfait n'est pas la meilleure pour l'équipe dirigée par Michel Der Zakarian, tant Delort affiche une bonne forme depuis l'entame de la saison (6 buts inscrits en 11 matchs, troisième meilleur buteur du championnat). Cinquième, Montpellier n'est qu'à deux points du PSG au classement et reste sur quatre succès consécutifs en Ligue 1 avant la rencontre face aux joueurs de Thomas Tuchel.