Montpellier : Benjamin Lecomte satisfait de son passage en Espagne malgré le faible temps de jeu

Cet hiver, Benjamin Lecomte a fait son retour à Montpellier pour venir aider son ancien club dans la quête du maintien. Le portier arrivé en provenance de l'Atletico Madrid s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe. Il est notamment revenu sur son passage à Madrid où il n'a pas joué la moindre minute - faisant face à la concurrence de Jan Oblak - et a indiqué que cela a tout de même été bénéfique. Cette saison il a joué dix rencontres sous les couleurs de l'Espanyol Barcelone avant de revenir à Montpellier où il a déjà disputé cinq matchs.

"Quand on regarde juste les chiffres, on peut se dire que j'ai perdu mon temps. Mais en fait pas du tout. Je me suis entraîné, et notamment à l'Atlético, avec de très grands joueurs. Ça a été exceptionnel à vivre. Le groupe était fantastique, le coach (Diego Simeone) et l'entraîneur des gardiens (Pablo Vercellone) au top niveau, et être avec Jan (Oblak) au quotidien, c'était incroyable. Quant aux supporters, je n'avais jamais vu ça, ils sont très passionnés mais aussi très respectueux. Je me suis posé la question de savoir si, malgré mon temps de jeu inexistant, je restais là-bas ou pas. J'y étais vraiment très bien. J'ai juste le regret de ne pas avoir joué au moins un match avec ce maillot."

Ce dimanche à 15h00, il devrait être titulaire contre l'ESTAC pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1.