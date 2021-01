Montpellier : "Aucune offre" pour Laborde, annonce Nicollin

Un intérêt de West Ham confirmé pour Laborde



Battu sur sa pelouse par l'AS Monaco, vendredi soir lors de l’ouverture de la 20ème journée de Ligue 1 (2-3), Montpellier a subi un revers et continué dans sa dynamique négative dans le championnat de France. En effet, le club héraultais n'a plus gagné sur la scène nationale depuis le 12 décembre dernier, et un succès contre Lens (2-3). Cette saison, l'équipe dirigée par Michel Der Zakarian peut notamment s'appuyer sur un duo de buteurs, avec Andy Delort (9 réalisations en championnat) et Gaëtan Laborde (6 buts). Le second a notamment été annoncé comme ciblé en Premier League et, ce lundi, le président Laurent Nicollin a donné quelques détails sur le sujet.Au micro de la chaîne Téléfoot, il a affirmé un intérêt mais pas de façon concrète., a expliqué Nicollin.Par ailleurs, il est revenu sur les déclarations d'Andy Delort, qui a évoqué son souhait de mener Montpellier vers l'Europe . "C’est quelqu’un d’attachant, qui donne beaucoup. Quand tu as des joueurs comme ça, tu as envie de donner beaucoup aussi. Tant que je serais président j’aurais besoin de ça, d’avoir envie de donner à mes joueurs et qu’ils me donnent quelque chose. Sinon autant rester chez moi le week-end, avec ma femme mon chien et mes gosses et ne pas aller voir les matchs., a jugé Nicollin.