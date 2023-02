Monaco : Wissam Ben Yedder jugé pour fraude en Espagne

Vers un séjour en prison pour Wissam Ben Yedder ? L'attaquant de l'AS Monaco et de l'équipe de France pourrait effectivement bien devoir passer par la case prison puisqu'il se trouve dans le viseur de la justice espagnole. Après avoir fraudé le fisc de l'autre côté des Pyrénées, Ben Yedder encourt une peine de prison de neuf mois, selon la presse espagnole. L'attaquant et capitaine de l'AS Monaco, dont la saison est délicate, est accusé d’avoir dissimulé une partie de ses revenus à l’administration fiscale du temps où il était un joueur du FC Séville (2016-2019). L’ouverture de l’enquête a eu lieu lors de l’année 2019 et il va maintenant devoir comparaître.

Ben Yedder bientôt emprisonné ?

Lors de son passage au FC Séville, Ben Yedder aurait donc fraudé le fisc et bien qu'il ait fini avait fini par verser les sommes réclamées selon la presse espagnole, un total de 267.597 euros plus les intérêts, cela aurait été insuffisant pour convaincre le ministère public d’abandonner les poursuites contre l’international tricolore. De ce fait, l'attaquant de Monaco va devoir comparaître le 15 février prochain, lui qui encourt une peine de prison de neuf mois et une amende pouvant aller jusqu'à 150 000 euros. Le joueur de l'équipe de France va attendre le verdict avec crainte et il n'est pas impossible de voir Ben Yedder être emprisonné d'ici les prochains mois.