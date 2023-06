Monaco : Paul Mitchell revient sur la fin de saison cauchemardesque de l’ASM

L’AS Monaco est tombé de haut. Longtemps en course pour disputer une place sur le podium de la Ligue 1, les joueurs de Philippe Clément se sont effondrés dans le sprint final. L’élimination en Ligue Europa face au Bayer Leverkusen puis la lourde défaite à Lens en avril dernier ont plongé le club dans une spirale négative. Sur les sept dernières rencontres, l’ASM n’en a remporté qu’une seule, finissant à la 6ème place, bien loin des objectifs affichés. Les Monégasques ne disputeront pas la Coupe d’Europe la saison prochaine. Invité à réagir sur cet échec, Paul Mitchell a regretté le manque de réaction de son équipe, dans les colonnes de L’Equipe.

« On était sur une très bonne trajectoire. Et au final, on gagne un match sur nos sept derniers. Le bilan est que la saison a été très longue, débutée très tôt. Après l'élimination très compliquée sur le plan émotionnel contre Leverkusen, on a commencé à baisser. Ensuite, la défaite à Lens a été le gros choc. Après ça, l'équipe a perdu de vue que l'objectif de se qualifier pour la Ligue Europa était important, même après avoir été éjecté du podium. On a senti que l'équipe était dans l'incapacité de se remobiliser. Le coach n'est pas parvenu à ressouder les joueurs. Il y avait de la fatigue mentale et physique après avoir perdu ces deux matches clés. Oui, l'entraîneur est le leader de l'équipe. Oui, il est le responsable principal des résultats. Mais, je pense que cette saison, la responsabilité est collective. À commencer par moi. »