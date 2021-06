Monaco : Les objectifs pour le mercato

Troisième du dernier exercice de Ligue 1, l'AS Monaco disputera, au mieux, deux tours préliminaires avant de pouvoir possiblement accéder à la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec également la présence dans le calendrier des Jeux Olympiques de Tokyo, qui se dérouleront du 21 juillet au 7 août, la priorité sera d'afficher un visage conquérant alors que Aurélien Tchouaméni n'a pas été retenu dans la liste de la France, au contraire de Benoît Badiashile. Ce vendredi, le vice-président-directeur général, Oleg Petrov, et le directeur sportif, Paul Mitchell, ont pris la parole sur quelques sujets.

Monaco opposé à la présence de Badiashile aux Jeux Olympiques



Petrov a expliqué qu'il n'était pas possible pour Monaco de se séparer de Benoît Badiashile pour les Jeux Olympiques, quelques minutes avant l'annonce de la liste dans laquelle le défenseur central figure. "On comprend l'importance des Jeux Olympiques mais nous devons regarder les intérêts stratégiques du club. Nous avons quatre matches décisifs pour la qualification en Ligue des Champions. Notre position aurait été différente si nous n’avions pas eu ces tours préliminaires à disputer. Elle est très claire", a-t-il affirmé.

Le club veut dégraisser et n'est pas intéressé par Boateng

Paul Mitchell, le directeur sportif du club princier, a lui fixé la marche à suivre. Il a assuré qu'il voulait répondre aux besoins de son entraîneur, Niko Kovac. "Nous travaillons d’arrache pied pour réduire le nombre de contrats dans l’équipe professionnelle. C’est dans cette optique qu’Arthur Zagre a signé à Utrecht et que le départ de Gil Dias est acté à 99%., a expliqué le dirigeant. Il a fermé la porte à une éventuelle arrivée de Jérôme Boateng, 32 ans, et sans club depuis son départ du Bayern Munich. "Nous sommes évidemment conscients de sa grande carrière. Il a joué au plus haut niveau. Niko le connaît. Mais nous sommes dans un projet différent qui vise des investissements sur le long terme."