Monaco - Lecomte : "Le titre n'est pas l'objectif"

six journées de la fin du championnat de France, l'AS Monaco ne veut pas y penser. Victorieux de Dijon dimanche (3-0), troisième et situé à seulement quatre points du leader lillois, le club princier n'envisage pas un éventuel titre de champion de France pour le moment. Comme son entraîneur, Niko Kovac , Benjamin Lecomte a exprimé sa pensée, orientée vers la stabilisation de la quatrième place de Ligue 1."Je ne vais pas vous le dire parce que le titre ce n'est pas l'objectif.. Aujourd'hui, c'est la priorité. Dans le football tout va très vite. Pour rester à cette place, ça demande de gagner et c'est ce qu'on fait en ce moment", a expliqué Lecomte.Dans la lutte pour les places de tête, l'équipe de Niko Kovac réalise jusqu'alors une année 2021 de haute volée, prouvant qu'elle a a su assimiler les principes de jeu de l'ancien entraîneur du Bayern Munich. De quoi avoir des regrets après le début de saison et les points perdus notamment face à Reims (2-2), Rennes (défaite 2-1), Brest (1-0) ou encore l'OL (4-1) ? "Aujourd'hui on n'est pas là par hasard, on le montre chaque week-end. Depuis janvier, c'est vrai qu'on est ultra-performant. Peut-être que cette deuxième partie de saison peut nous faire espérer de belles perspectives. Cela montre simplement que le nouvel entraîneur a eu des idées en tête, il continue de les transmettre, a jugé le gardien de l'AS Monaco.