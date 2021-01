Monaco : Kovac veut distancer l'OM

Samedi soir, l'AS Monaco aura une grande occasion face à l'Olympique de Marseille (21 heures) : éloigner à 7 points les joueurs dirigés par André Villas-Boas en cas de succès. Cela a été l'idée maîtresse de la conférence de presse tenue par Niko Kovac, l'entraîneur du club princier, qui a certainement observé les dernières déroutes de l'OM, face à Nîmes (1-2) puis le RC Lens (0-1). "Lorsqu’une équipe est en difficulté, certaines personnes peuvent penser ça (que ce soit le meilleur moment de jouer l'OM, ndlr). Mais d’un autre côté, il est possible de voir la chose différemment. C’est aussi l’occasion pour eux de relever la tête et montrer un autre visage. Cela peut être le meilleur moment, tout comme le pire car ils vont vouloir donner le meilleur d’eux même pour repartir de l’avant", a notamment expliqué l'entraîneur, ajoutant : "Je sais que derrière nous, il y a des équipes qui veulent notre place au classement. On a l’opportunité de creuser l’écart entre nous et Marseille."



"Pas de sens à vendre nos meilleurs joueurs"

Par ailleurs, il a également donné quelques détails sur le mercato. "Il n’y aurait pas de sens à vendre nos meilleurs joueurs. La situation actuelle est compliquée pour tout le monde. Nous sommes à une bonne place au classement, il n’y a pas d’intérêt à tout changer. Nous voulons atteindre nos objectifs. C’est difficile d’avoir des retombées financières en ce moment, nous avons donc la volonté de garder nos joueurs. La seule chose que je peux dire, c’est que Strahinja Pavlovic va partir en prêt au Cercle Bruges. Il a besoin de temps de jeu", a commenté Kovac.