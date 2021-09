Monaco : Kovac s'attend à un "match spectaculaire" contre l'OM

Dans un début de saison assez délicat, l'AS Monaco a su remporter son premier succès en Ligue 1 sur la pelouse de Troyes avant la trêve internationale (1-2). Samedi soir aura lieu un duel entre deux représentants de la France en Ligue Europa, car le club princier sera opposé à l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Louis-II dans le cadre de la 5ème journée du Championnat de France (21 heures).

Ce jeudi en conférence de presse, Niko Kovac a souligné son désir de poursuivre le cycle positif de sa formation : "Après la trêve, c’est toujours difficile de reprendre la compétition. Jouer l’OM, une grande équipe qui a réussi son début de saison, nous donnera l’occasion d’être focus d’entrée. L’important est de recommencer par une victoire. Il nous sera compliqué de dominer durant les 90 minutes, comme nous l’avons parfois fait lors de nos précédents matchs, car Marseille est dans la même optique que nous. Ce sera un match très intense, spectaculaire à voir pour les supporters, et c’est ce que j’aime", a-t-il commenté.

"Marseille, l'un des favoris pour le podium"





Dans l'optique de ce duel, l'ancien entraîneur du Bayern Munich a valorisé les qualités observées chez son futur opposant, notamment sa capacité à imprimer une grande intensité dans les rencontres. "L’OM a toujours été une des meilleures équipes du championnat de France. Pour moi, Marseille est l’un des favoris pour le podium. Nous avons vu leurs gros progrès entre la saison dernière et celle-ci. Ils jouent avec agressivité et sur un rythme élevé, pressent aussi haut que possible, ils n’abandonnent jamais et marquent beaucoup dans le dernier quart d’heure, ce qui montre qu’ils sont au point physiquement", a développé Kovac.

En 3 matchs joués jusqu'ici dans le Championnat de France, le club phocéen a inscrit 8 buts, en encaissant également 5. 14ème du classement, l'AS Monaco sera privé, sur le plan offensif, de Kevin Volland, alors que Wissam Ben Yedder et Aleksandr Golovin sont incertains.