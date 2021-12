L'euphorie de la fin de saison dernière est désormais loin du côté de l'AS Monaco. Après avoir accroché une belle troisième place au classement final de Ligue 1, l'entraîneur Niko Kovac est dans l’œil du cyclone avec un début d'exercice 2021-2022 loin des attentes de sa direction. Critiqué et remis en cause par certains, le Croate voit sa situation se compliquer.



Le tableau d'ensemble est relaté ce mercredi dans les colonnes de L’Équipe, et force est de constater que le vice-président monégasque Oleg Petrov, mais aussi le directeur sportif du club Paul Mitchell, commencent à avoir de sérieux doutes sur la capacité de Niko Kovac à relancer la machine. Éliminée dès le tour préliminaire de la Ligue des champions, seulement sixième de L1 au terme de la phase aller, l'AS Monaco est aussi en proie à des tensions internes.

Un vestiaire hostile ?



Le quotidien sportif raconte que "les dirigeants estiment que Kovac a perdu une large partie de son vestiaire". Tandis que le technicien demande encore et toujours du temps pour mener à bien son projet, pas sûr que le club du Rocher soit enclin à patienter très longtemps.