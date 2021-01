Monaco : Golovin, enfin (re)lancé ?

Il a tout changé. Entré à la pause du match de la 21e journée entre Monaco et Marseille samedi soir, alors que les Phocéens menaient au score, Aleksandr Golovin a fait la différence dès son premier ballon, en délivrant une merveille de centre sur la tête de Guillermo Maripan, auteur du but égalisateur (1-1, 47e).



Avant de réussir sa troisième passe décisive de la saison, et sa deuxième de la soirée, sur un corner parfaitement déposé sur le crâne d’Aurélien Tchouaméni (2-1, 75e). Si les Monégasques, finalement vainqueurs 3-1 grâce à un ultime but de Stefan Jovetic dans le temps additionnel, ont réussi à renverser cette situation bien mal embarquée, ils le doivent donc en grande partie à leur milieu de terrain russe.



Eloigné des terrains pendant quatre mois après avoir subi un gros claquage à la cuisse gauche contre Metz fin août, Golovin vient d’enchaîner une quatrième apparition consécutive, pour autant de victoires d'une ASM bien installée au pied du podium. Et celui qui peine à se montrer régulier depuis son arrivée sur le Rocher en 2018 avait même battu un record pour son retour à Lorient le 6 janvier (2-5).

Kovac : "Deux centres de classe mondiale"



En inscrivant d’une frappe de loin le deuxième but monégasque seulement 10 secondes après son entrée en jeu, il avait ainsi signé le but le plus rapide pour un remplaçant en Ligue 1 depuis 2007. "C'est le meilleur changement de ma carrière", avait ensuite apprécié Niko Kovac. Un entraîneur croate qui continue à prendre des précautions avec le milieu de 24 ans, qui a disputé 27 minutes à Lorient, 24 contre Angers, 21 à Montpellier et donc une mi-temps face à Marseille. En l’absence d’Aguilar, il pourrait toutefois retrouver le onze de départ dimanche à Nantes.

"Golovin ? Du très haut niveau techniquement"





L’ancien Munichois n’a d’ailleurs pas manqué de souligner tout ce que Golovin a pu apporter contre l’OM. "On n’avait pas autant le ballon qu’on voulait en première période. On perdait le ballon trop vite. C’était mieux après 20, 25 minutes mais il nous fallait quelqu’un. Ruben Aguilar a fait du bon travail mais nous avions besoin d’un joueur capable de créer des différences en duel, un joueur de haut niveau techniquement. Il fallait mettre Golovin. On a construit son retour pas à pas depuis sa blessure. Sur les buts, il fait deux centres de classe mondiale", s’enthousiasme Kovac.



"Mais comme je l’ai déjà dit auparavant, il faut faire attention avec "Golo" et y aller étape par étape. Ça peut être une opportunité pour lui. On va voir cette semaine si tout va bien. Il faut que tout soit clair avec le staff médical. Aujourd’hui, il se sentait bien. Il nous l’a dit après le match." Une forme retrouvée qui pourrait bénéficier à un club monégasque reparti de plus belle après son trou d’air de début décembre.