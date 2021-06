Monaco - Fabregas : "Je sais que je ne jouerai pas autant"

Avec 21 matchs disputés cette saison en Ligue 1, mais seulement 7 fois en tant que titulaire, Cesc Fabregas sait bien que le meilleur de sa carrière est derrière lui. A 34 ans, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal et du Barça s'est confié sur certains désirs, plus ou moins affirmés, avant d'entamer une nouvelle saison sous la direction de Niko Kovac du côté de l'AS Monaco.

"Je me réveille toujours affamé chaque matin"

Dans un entretien accordé à Goal, le natif de Arenys de Mar a reconnu posséder une grande envie pour le football de haut niveau. "Mentalement, je me réveille toujours affamé chaque matin et je vois les jeunes joueurs apprendre et s'améliorer, et j'aime en faire partie. Cela me fait tellement plaisir de m'entraîner et de rivaliser avec eux. Cela me rend fier de voir ce que nous avons accompli ensemble cette année parce que je sais que ça n'a pas été facile", a-t-il indiqué, alors que le club princier est parvenu à atteindre les tours préliminaires de la Ligue des Champions après avoir terminé à la troisième place de Ligue 1.

Entrenando y mostrándoles donde todo empezó 👶🏻😃





— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) Training and showing them where it all started 👶🏻😃 pic.twitter.com/61QEXvoyO5 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 7, 2021





Toutefois, il a été clair : à ses yeux, il n'est pas en capacité d'enchaîner les rencontres. "Je suis aussi honnête avec moi-même, je sais que je ne peux pas jouer pour de nombreuses raisons au niveau requis pendant 90 minutes tous les trois jours. Je vieillis mais ma mentalité est la même. Je sais que je ne jouerai pas autant, mais mon entraîneur me connaît et connaît mon jeu", a assuré Fabregas, qui veut attendre la fin de la saison prochaine avant d’éventuellement songer à une possible retraite.