Monaco - Clement : "J’ai une équipe vraiment motivée"

. Dimanche lors de son déplacement à la Beaujoire, le club princier a concédé un match nul contre Nantes (0-0). Après une entame de match prometteuse, Monaco n'a pu tenir le rythme et a également dû composer avec les sorties sur blessures de Djibril Sidibé (31ème) et Benoît Badiashile (41ème). Dans le même registre, Myron Boadu a également été touché et a dû quitter la pelouse à la 85ème, alors que les 3 séquences de changement avaient été effectuées par Monaco."Ce soir (dimanche, ndlr), qui n’ont malheureusement pas été récompensées par un but", a analysé Clement en conférence de presse (site officiel du club), soulignant également les circonstances qui "n’ont pas été très favorables, avec la sortie prématurée de deux défenseurs sur blessure".Satisfait de la réponse de son équipe en infériorité numérique, l'ancien technicien du Club Bruges a confié son optimisme pour le futur. "Ensuite à dix contre onze pendant dix minutes, c’était forcément plus difficile d’aller chercher un résultat.Nous devrons créer plus de mouvements offensifs dans les prochaines semaines, mais nous ne sommes ensemble que depuis quatre jours, donc je ne me fais aucun souci", a glissé l'entraîneur, avant de conclure : "J’ai une équipe vraiment motivée et, avec un peu de temps pour installer notre philosophie de jeu, je suis certain qu’on peut faire de grandes choses tous ensemble.."