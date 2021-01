Milik à l'OM, ça brûle !

Arkadiusz Milik sera-t-il enfin le grand attaquant de l'Olympique de Marseille ? Sky Italia comme RMC étaient à l'unisson dimanche soir pour confirmer l'information : l'attaquant polonais de Naples devrait bel et bien s'engager avec les Phocéens sous très peu. L'opération serait finalement validée pour huit millions d'euros, à compléter avec éventuellement 3,5 millions en bonus (selon les résultats). Le joueur est d'accord et le transfert devrait être validé mardi soir au plus tard. Il ne resterait plus qu'à ficeler les ultimes détails concernant le pourcentage que pourrait toucher le Napoli lorsque Milik sera revendu par l'OM.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇮🇹 #SerieA

💥 Quel but de Milik !

😍 Un enchaînement contrôle en aile de piegeon - demi-volée dévastateur ! pic.twitter.com/CT26mgJmOG

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 1, 2019





Samedi, sur Téléfoot, le directeur sportif Pablo Longoria ouvrait déjà la porte à cette transaction, qui ferait grand bien à Marseille - où Dario Benedetto et Valère Germain restent les deux seuls véritables avant-centres de l'effectif : "On en parle beaucoup dans la presse. Milik fait partie des meilleurs en Europe, on travaille sur un même objectif, on travaille sur différentes stratégies... Il faut être patients, et le plus patient gagne." Même si rien n'est jamais gagné avec le truculent président napolitain Aurelio De Laurentiis, l'affaire semble tout de même en bonne voie pour le départ de cet élément qui ne joue absolument plus.



Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du Napoli, apportait lui aussi sa réponse dans un sourire dimanche (pour DAZN) : "En effet, on verra qui sera le plus patient... Sérieusement, il y a une négociation en cours et une excellente relation, à la fois avec eux et avec le joueur. Nous évaluons plusieurs choses ensemble, il y a encore des détails à régler." Parmi ceux-ci, une ultime demande relayée par Sky Italia : Milik serait interdit de retour en Serie A durant trois ans, ce qui est plutôt rassurant pour l'OM. Si on a peur au Napoli, c'est que l'avant-centre n'est pas devenu si mauvais que ça du jour au lendemain...

E io intanto continuo ad allenarmi con il sorriso ⚽️💪



And in the meantime I continue to train with a smile ⚽️💪



Kontynuuję swoje treningi z uśmiechem na twarzy. Wesołych Świąt ⚽️💪 pic.twitter.com/5LZihsTPMt

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) December 19, 2020