"Oui, c’est un match à part". Pascal Gastien, entraîneur du Clermont Foot, n'a pas caché son excitation à l'avant-veille du match de son équipe contre le Paris Saint-Germain (coup d'envoi ce samedi à 17 heures). Après un début de saison épatant, le promu va se frotter à la référence du pays. "C’est un petit peu particulier. Après, je n’ai pas senti de crispation, ni quoi que ce soit à l’entraînement. On a été studieux, comme d’habitude. On a été perturbé par le départ de nos internationaux. On n’a pas l’habitude d’en avoir autant, il a fallu gérer ça, a expliqué le technicien dans des propos accordés au quotidien régional La Montagne. Mais les jeunes nous ont permis de faire de bonnes séances sur le début de la semaine. On est prêt. Pour moi, il est très facile à préparer. On a tout à gagner en allant là-bas, c’est clair."

Gastien : "Je ne remercierai jamais assez le PSG"

Reste que Clermont ne croisera peut-être pas la route de certaines stars, à commencer par Lionel Messi et Neymar. Pas un problème pour Pascal Gastien, qui tient surtout à exprimer son admiration pour le club francilien. "On va affronter une grosse équipe. On est concentré sur le match. Notre objectif, c’est d’essayer de grappiller des points à Paris. Que Messi soit là ou pas… Moi, je suis extrêmement content. Je ne remercierai jamais assez le PSG de nous amener ce genre de joueurs. Que ce soit Messi, que ce soit Neymar. Pour le football français, c’est extraordinaire. Après, s’ils ne jouent pas, ça ne va pas me chagriner. Ce sont de très, très grands joueurs. Mais pour nous, cela ne change rien. On a un très gros match à faire". Le décor est planté.