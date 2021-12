Messi en perte de vitesse ? La réponse du PSG

Un but marqué et trois passes décisives offertes. Tel est le maigre bilan de Lionel Messi dans le championnat français depuis sa venue à Paris. En presque quatre mois passés à Paris, La Pulga n’a toujours pas réussi à se montrer à la hauteur de son statut. Pis, il donne l’impression d’être un joueur comme les autres, incapable de se sublimer. Enfin, il souffre aussi de comparaison avec son compère d’attaque, Kylian Mbappé.

Messi dans le dur, et alors ?

Au-delà de son (in)efficacité devant le but, l’Argentin se montre aussi déficient dans sa prise de risque. Selon des chiffres révélés par L’Équipe, il frappe moins au but que durant sa période barcelonaise (4,5/match, contre 5.8 au Barça la saison écoulée). Un manque d’audace qui se vérifie également dans les dribbles tentés (3,8 contre 7.8 en 2020/2021) et même dans les duels (9,5 contre 14,9). Difficile de parler de coïncidence. C’est un fait : Messi n’est que l’ombre du joueur qu’il était en Catalogne. Et il n’a guère le profil d’un vainqueur du Ballon d’Or, qu’il est pourtant devenu lundi dernier pour la 7e fois de sa carrière.

La direction du PSG a consenti de gros efforts financiers pour s’attacher les services du meilleur joueur du monde. Le retour sur investissement se fait malheureusement attendre. À leur place, beaucoup se seraient inquiétés. Mais, il semblerait qu’au sein du club francilien personne ne doute du rebond prochain du numéro 30 de l’équipe. « Patience », serait le maitre mot employé en interne. "Il sera prêt au bon moment, tout le monde y croit. L'équipe progresse", a fait savoir une source au club au Parisien. L’optimisme reste donc de mise et il est aussi partagé par les supporters de l’équipe, si l’on se fie aux acclamations auxquelles Messi a eu droit mercredi dernier lorsqu’il a présenté son Ballon d’Or au public du Parc.