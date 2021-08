Le profil de Duje Caleta-Car est très apprécié en Angleterre. Après West Ham, c'est Wolverhampton qui est intéressé par le défenseur croate. Sky Sports a révélé ce mercredi que les Wolves songent à recruter le joueur de l'OM. Le club désormais entraîné par Bruno Lage est à la recherche d'un défenseur central avant la fin du mercato et aurait jeté son dévolu sur le joueur de 24 ans. Dans ce dossier, deux problèmes se posent au club anglais. L'indemnité de transfert demandée par l'actuel huitième de Ligue 1 et les ambitions du natif de Sibenik.





Marseille demande au-moins 20 millions d'euros pour la vente du joueur arrivé du Red Bull Salzbourg en 2018. Cette somme pourrait permettre au club phocéen d'éponger les pertes liées à la pandémie de Covid-19 et ses conséquences financières, notamment en terme de droits TV. Ce montant serait également synonyme de plus-value. Duje Caleta-Car avait été acheté pour 19 millions d'euros il y a maintenant trois ans. L'autre difficulté que Wolverhampton va devoir surpasser, c'est la volonté de l'international croate de jouer dans un club engagé sur la scène européenne cette saison. Si le droitier est prêt à quitter la Canebière, c'est pour rejoindre une écurie qualifiée pour une compétition continentale. Ce n'est pas le cas des Wolves.

Et si West Ham revenait dans la danse ?

Un autre club anglais coche toutes les cases pour le transfert de Duje Caleta-Car : West Ham. Un temps intéressé par le Marseillais, le club londonien avait finalement privilégié la piste Kurt Zouma. Malgré des négociations très avancées avec Chelsea, ce transfert ne se fera pas. Et les Hammers pourraient donc tenter de se rapprocher de l'OM au sujet du défenseur croate. L'équipe entraînée par David Moyes était prête à dépenser 25 millions d'euros pour Kurt Zouma et pourrait donc facilement mettre sur la table le montant exigé par les dirigeants olympiens. Cinquième de Premier League l'an passé, l'actuel leader du championnat anglais est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa et a donc les atouts pour convaincre le joueur de découvrir la Premier League dans l'ouest de Londres. Duje Caleta-Car n'a pas encore joué en Ligue 1 cette saison et il a de grandes chances de faire sa prochaine apparition en championnat de l'autre-côté de l'Atlantique.