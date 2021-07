Mercato OL : La mise au point de Lopes

La guerre des goals aura-t-elle lieu à l’OL ? Alors que le nouvel entraîneur rhodanien, Peter Bosz, aurait fait du recrutement du gardien camerounais André Onana une priorité, d'après L’Equipe, des rumeurs faisaient état d’un mécontentement de celui qui occupe le poste depuis huit saisons : Anthony Lopes. Des rumeurs auxquelles l’international portugais a tenu à tordre le cou dans un message posté sur Instagram : "Actuellement en vacances, je me concentre uniquement sur mon repos avant de reprendre avec le groupe le 19 juillet pour le stade en Espagne. Merci d’en prendre note et d’arrêter les on-dit."

Très suivi en Europe

Parti en vacances après l’élimination du Portugal par la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro, Lopes (30 ans) va-t-il retrouver un concurrent de taille à son retour ? Et comment vivrait-il cette cohabitation ? Ce qui est certain, c’est qu’Onana (25 ans) constituerait un renfort de choix pour le club lyonnais. Mais s’il est aujourd’hui (un peu plus) accessible pour un club qui va manquer la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, alors qu’il a été, et est toujours, pisté par plusieurs formations européennes, c’est qu’il purge actuellement une longue suspension pour dopage.

"Aucune intention de tricher"

Si l’UEFA estimait "qu'Onana n'avait aucune intention de tricher", il avait de tout de même écopé de 12 mois de suspension le 5 février dernier pour avoir consommé du Lasimac, un médicament prescrit à sa femme, sans savoir qu’il était sur la liste des produits interdits. Son club l’avait défendu et fait appel de cette décision, et le Tribunal arbitral du sport (TAS) a finalement réduit sa suspension à neuf mois, l’autorisant à reprendre la compétition le 4 novembre, et l’entraînement deux mois avant, soit le 4 septembre.



Ce qui lui ferait rater, au moins, les quatre premières journées de Ligue 1. Toujours selon L’Equipe, celui que Bosz a lancé avec l’Ajax en 2016 disposerait d’une proposition de contrat de longue durée de la part de l’OL, avec un transfert espéré aux alentours de 8 millions d’euros, à un an de la fin de son bail avec le club néerlandais, alors que Lopes est lié jusqu’en 2023 avec l’OL. Qui pourrait bientôt compter deux numéros 1…