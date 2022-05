Mercato : Kamara confirme son départ de Marseille

"Après de longues réflexions -- des nuits où on ne dort pas, tu pèses le pour et le contre --, j'ai pris la décision de ne pas prolonger et de quitter l'OM à l'issue de la saison. Je pense que c'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière", a annoncé Kamara dans l'émission Téléfoot. Le joueur de 22 ans, capable d'évoluer comme milieu défensif ou défenseur central, est courtisé par plusieurs clubs étrangers. Le nom de l'Atlético Madrid a été évoqué avec insistance ces derniers jours par la presse spécialisée.

"J'ai fait mon choix, vous le saurez bientôt", a-t-il simplement répondu. Le Marseillais d'origine, arrivé à l'OM à l'âge de 5 ans et qui se définit comme "un jeune issu d'un quartier qui finit au Vélodrome", arrive en fin de contrat à la fin du mois de juin. Son futur club n'aura donc pas à verser d'indemnités de transfert à l'OM.

"Découvrir un nouveau challenge"

"Je suis arrivé à un stade de ma carrière où j'ai envie d'évoluer, de découvrir un nouveau challenge, un nouveau championnat, un nouveau pays, une nouvelle culture", a-t-il développé. Il aura donc joué samedi son dernier match avec le maillot phocéen lors de la victoire 4-0 contre Strasbourg à l'occasion de l'ultime journée de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Kamara a été appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps jeudi en vue des quatre matches des Bleus en Ligue des nations en juin. ²"C'est une immense fierté, beaucoup de joie pour moi et ma famille, j'ai hâte d'y être", a réagi sur TF1 le joueur passé par toutes les sélections tricolores chez les jeunes.