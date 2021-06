Mercato - Ça brûle pour Ramos et Hakimi au PSG

Sergio Ramos

4 - Sergio Ramos est le 4e joueur qui compte le plus de matches en Liga avec le Real Madrid (469) et le 2e avec le plus de titres remportés au sein du club merengue (22, à égalité avec Sanchís et Marcelo), seulement devancé par Paco Gento (23). Légende. pic.twitter.com/PFpfgvtVgP

— OptaJean (@OptaJean) June 16, 2021

Le monument du Real Madrid. Officiellement partant des Merengue après seize ans au sein de la Maison Blanche, le défenseur central espagnol de 35 ans donne de plus en plus d'indices sur son éventuelle venue au Paris Saint-Germain. Il est désormais de notoriété quasiment publique que Sergio Ramos a déjà discuté avec plusieurs joueurs du club, à commencer par Neymar. Chaque jour qui passe, ou presque, envoie donc le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions de plus en plus près de Paris.Voilà qui confirme, en effet, l'information divulguée il y a quelques jours par la Cadena Cope, selon laquelle Sergio Ramos aurait d'ores et déjà confié à ses futurs ex-coéquipiers du Real qu'il irait bien rejoindre les rangs du vice-champion de France. Notamment parce qu'il y retrouverait plusieurs collègues parlant espagnol (Pablo Sarabia, Juan Bernat, Ander Herrera, Sergio Rico, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi). Mais surtout parce que son, soit exactement ce qu'il souhaite, serait d'ores et déjà prêt à être paraphé.



Autre profil, celui du jeune international marocain qu'une bonne partie de l'Europe s'arrache. A 22 ans, il a fait étalage de tout son talent et son activité avec l'Inter, contribuant très largement au titre national des Nerazzurri. Et d'après des indiscrétions qui auraient directement filtré de la part du club milanais, une visite médicale pourrait très prochainement avoir lieu pour que le joueur s'engage au Paris Saint-Germain. Celle-ci se tiendrait même possiblement dès lundi, et le transfert serait ainsi officialisé dans le foulée.

Achraf Hakimi to Paris Saint-Germain, here we go! Agreement reached tonight - medicals next week. Contract until June 2026. 🔴🔵 #PSG



Inter will receive €60m + €10m add ons. Chelsea never made an official bid, only talks. 🇲🇦 #CFC



Donnarumma and Hakimi will be announced soon. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2021





Les conditions, a priori, tiennent sur un contrat de cinq ans et dix millions d'euros de salaire annuel. Mêmes informations brûlantes du côté du Guardian, où on confirme que Leonardo boucle ce week-end les derniers détails du dossier. Nos confrères britanniques rappellent au passage que le latéral droit très offensif, souvent milieu se retrouvant dans la surface adverse, aurait déjà un accord avec les Parisiens sur ce contrat de cinq ans à venir, et que le montant final de l'opération devrait avoisiner les 70 millions d'euros.