Si l'heure n'est pas à la fête pour Marseille, qui a perdu (1-0) contre Lens, mercredi soir, il va bien falloir accueillir, ce jeudi, Arkadiusz Milik. L'attaquant de 26 ans a trouvé un accord avec Naples, lui permettant de rejoindre l'effectif l'Olympique de Marseille. Le buteur polonais se verra ensuite prêté à Marseille avec une option d'achat quasi-obligatoire. Le contrat conclu entre l'OM et Naples avoisinerait les 8 millions d'euros plus un bonus de 4 millions. Marseille pourra probablement compter sur la somme récoltée après le transfert de Morgan Sanson pour rétablir la balance financière, même si l'OM n'a pas encore trouvé d'accord avec les clubs qui le convoitent, à l'instar d'Aston Villa.

Milik, un renfort de qualité



Si les Napolitains renoncent à poursuivre Milik en justice pour "insubordination" et une éventuelle violation des droits d'image, c'est pour apaiser la situation et que le Polonais prolonge son contrat avec Naples. L'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen arrivera dans la cité Phocéenne sous forme de prêt, donc comme renfort dans l'effectif d'un Villas-Boas, qui a proposé son éventuel départ, mercredi soir. Le profil du Polonais compléterait une attaque en baisse de régime et apporterait un atout par son jeu de tête remarquable.

