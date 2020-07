Mercato : Accord entre Brest et Adrian Grbic ?

Un an après son arrivée à Clermont, Adrian Grbic pourrait déjà s'en aller. Véritable révélation de la saison de Ligue 2, l'attaquant pourrait découvrir le niveau supérieur à la reprise. D'après MaLigue2.fr et RMC Sport, l'Autrichien va s'envoler pour Brest. Un accord estimé à 7 millions d'euros + bonus aurait été trouvé entre le club breton et Clermont Foot. Déjà d'accord avec son futur club, le joueur de 23 ans pourrait signer un contrat de quatre ans en début de semaine.



Avec ce transfert, Brest frappe un grand coup sur le marché des transferts. Marseille, Lorient, Lens et des clubs étrangers avaient été séduits par Grbic. Le joueur d'origine croate a été impliqué sur 21 buts en 26 apparitions dans le championnat de Ligue 2 cette saison. Avec 17 réalisations, il n'a été devancé que par Tino Kadewere dans le classement des meilleurs buteurs.



L'été dernier, il était arrivé en France en provenance d'Altach. Dès la première journée, il avait inscrit un doublé et a réussi à confirmer sur la longueur. Sa puissance de frappe, son sens du but et ses coups de pieds arrêtés lui ont permis de se révéler et d'obtenir un contrat dans l'élite du football français. Une étape intéressante dans sa progression qui pourrait passer par une participation à l'Euro 2020 dans un an.