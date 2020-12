Mbappé rend hommage aux trois gendarmes décédés dans le Puy-de-Dôme

Mourir pour avoir voulu sauver : Une violence inacceptable. Ne laissons pas la violence gagner, quelle que soit sa forme. Mes condoléances aux familles des victimes", a commenté le champion du monde 2018.



— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 23, 2020

Dans la nuit de ce mardi à mercredi, peu après minuit, trois gendarmes - Arno Mavel (21 ans), Cyrille Morel (45 ans) et Remi Dupuis (37 ans) - ont été abattus par un individu - situé dans sa maison - à proximité du village de Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme. L’intervention des gendarmes avait pour objectif de secourir une femme victime de violences conjugales. Le forcené âgé de 48 ans a ensuite été retrouvé mort, lui qui avait incendié sa maison. Par le biais de son compte Twitter, Kylian Mbappé a posté un message de soutien en hommage aux trois gendarmes décédésLe joueur parisien s'engage de plus en plus souvent pour prendre position lors des faits de violence avérée. Ainsi, le 26 novembre dernier, alors que Michel Zecler, un producteur de musique, avait été agressé par des policiers dans son studio de musique le samedi 21 novembre à Paris, Mbappé avait témoigné sa peine.“Vidéo insoutenable. Violences inadmissibles…Ma France à moi elle a des valeurs, des principes et des codes... Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Avec le cœur et la rage, à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi elle se mélange, ouais, c'est un arc-en-ciel. Elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle", avait écrit le natif de Bondy.