Mbappé - Haaland, l’étonnant parallèle

Ce week-end a une fois de plus permis à Kylian Mbappé de briller. A peine qualifié avec le Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des champions, l'attaquant international a été le facteur déterminant du succès des siens dimanche face à Saint-Etienne (3-2), avec un doublé à la clef. Dans le même temps, Erling Haaland s'est réveillé avec le Borussia Dortmund en inscrivant lui aussi deux buts. Mais le parallèle ne s'arrête pas là.

Car les deux hommes se tiennent et ne se lâchent pas au niveau du nombre de réalisations. Cette saison, et aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont marqué exactement le même nombre de buts dans leurs championnats respectifs, mais également sur la totalité des compétitions qu'ils ont disputées. Ainsi, Kylian Mbappé et Erling Haaland en sont désormais à vingt-trois buts chacun, pour l'un en Ligue 1, pour l'autre en Bundesliga.

Mimétisme extrême

Et au total depuis le début de la saison, le Français et le Norvégien en sont tous les deux à trente-cinq réalisations. Un mimétisme étonnant pour les deux attaquants appelés à régner sur la planète football des prochaines années. Grâce aux deux buts de sa star face aux Verts, le PSG s'est offert le droit de rester en lice dans la course au titre en L1. De son côté Haaland a permis à Dortmund de croire encore en une qualification pour la prochaine Ligue des champions.