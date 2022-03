En 2021, Kylian Mbappé a été très largement distancé dans la course au Ballon d'Or. Sans avoir remporté de titre majeur puisque seulement deuxième de Ligue 1 avec le PSG et sorti en 8es de finale de l'Euro avec l'équipe de France, l'attaquant tricolore a terminé 9e du classement avec 58 points. À des années-lumière du lauréat Lionel Messi et ses 613 points au compteur. Doit-il dès lors changer d'équipe pour se donner plus de chances ? Noël Le Graët n'en est pas convaincu.



Et c'est même le contraire que semble penser le patron de la Fédération française de football qui conseille même à Kylian Mbappé de rester là où il est pour espérer toucher le gros lot doré. "J'ai envie que Kylian reste à Paris, indique-t-il dans les colonnes de Ouest-France. Pour le football français, c'est mieux d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, dans son championnat. Il a plus de chances d'être Ballon d'Or avec le PSG qu'en partant."

Difficile de changer d'environnement

Noël Le Graët explique ensuite que "quand on change de club, il faut toujours se réhabituer à un environnement." Autrement dit, si Kylian Mbappé décidait de partir vers le Real Madrid ou tout autre destination que le PSG, il lui faudrait trop de temps pour espérer glaner rapidement un Ballon d'Or. L'avis du boss de la FFF a toutefois bien peu de chance d'influer sur la décision finale du joueur.