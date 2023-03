Maxime Lopez : "A Marseille, on m’a tué"

Maxime Lopez et l'Olympique de Marseille, une histoire dont le début aura été rempli d'amour mais qui se sera terminé dans l'amertume et les gros regrets. Ainsi, le jeune Minot du club phocéen a rapidement été lancé dans le grand bain de la Ligue 1, lui qui était âgé de seulement 18 ans. Mais au fil des saisons, ses performances ont été plus compliquées et Lopez a bénéficié de moins en moins de crédit, finissant par partir en Italie où il a signé avec Sassuolo en 2020. Après 150 matchs avec l'OM, Lopez a décidé de changer d'air et il est aujourd'hui épanoui en Italie. Le milieu de terrain est revenu sur son passage à l'OM dans un entretien accordé à l’émission Le Club des 5 sur Youtube. Et il n'a pas manqué de tacler le club avec un lourd regret le concernant.

Lopez tacle l'OM

"Honnêtement, je n’ai aucun regret. J’ai des moments de nostalgie. Je repense à ma première année à l’OM quand j’avais 18 ans. Tout allait bien, à ce moment-là… On me parlait du Barça. Lors de la première année à l’OM il y a eu des moments de creux. Mais comme j’étais le petit jeune, on y a moins fait attention. C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après on m’a tué…", a balancé l'ancien Minot de l'OM, très déçu d'avoir été traité ainsi au fil des saisons. Prêté en octobre 2020 à Sassuolo, il est finalement resté au sein du club italien, qui avait levé l'option d'achat en avril 2021 suite aux belles performances du joueur aujourd'hui âgé de 25 ans. Ce tacle envers l'OM ne manquera sûrement pas d'être commenté par les suiveurs du club marseillais.