Mauro Icardi, le douzième homme parisien

En avril au PSG, personne n'a marqué plus de buts que Mauro Icardi. Comme Kylian Mbappé, l'Argentin a fait trembler les filets à cinq reprises toutes compétitions confondues le mois dernier. Mais il y est parvenu en jouant deux fois moins que le champion du monde français. Dans une saison largement perturbée par les blessures, l'ancien de l'Inter Milan a su profiter de son faible temps de jeu pour s'illustrer. Toutes compétitions confondues, il a été impliqué sur 18 buts en 22 apparitions. Un rendement très intéressant quand on sait qu'il n'a débuté que 15 matchs auxquels il a participé. En moyenne, le numéro 9 parisien a été décisif toutes les 75 minutes. Mais visiblement, ça n'a pas été suffisant pour s'affirmer comme une alternative assez fiable pour prendre la relève du trio Neymar-Mbappé-Di Maria pendant la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City (1-2). Le natif de Rosario restait pourtant sur deux buts après être entré en jeu en Ligue 1.

Un retour en grâce avant de s'en aller ?

Ce week-end face à Lens, Mauro Icardi devrait être réintégré au onze parisien. Kylian Mbappé ménagé, l'Argentin pourrait connaître sa première titularisation en Ligue 1 depuis presque deux mois. Une occasion pour lui de prouver qu'il est toujours capable de jouer un rôle important dans la rotation parisienne mais aussi de rentabiliser son transfert définitif au PSG. Depuis la levée de son option d'achat, il a manqué 25 matchs à cause du Covid-19, d'une blessure au genou et d'une gêne aux adducteurs. C'est beaucoup pour un attaquant qui a coûté 50 millions d'euros. Mais en étant décisif dans le sprint final que le club de la capitale mène à la fois en championnat et en Ligue des Champions, l'Argentin pourrait vite faire oublier ses absences du début de saison. Avec sa réussite dans un statut de supersub et les garanties apportées face au but, le numéro 9 parisien est sur la bonne voie pour y parvenir. Il a notamment pu compter sur l'arrivée de son compatriote Mauricio Pochettino sur le banc parisien pour retrouver de la confiance et un rôle de joker. Mais jusqu'à quand ce statut va-t-il lui suffire ? Pas au-delà de l'été à en croire les nombreuses rumeurs qui évoquent son retour en Italie. Mais avant ça, Mauro Icardi peut espérer réaliser un mois de mai brillant pour redevenir maître de son destin. A Paris ou ailleurs...