Matuidi a des doutes sur le PSG

Fort de son expérience et de ses six saisons passées au Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi sait de quoi il parle lorsqu'il s'agit d'évoquer le club de la capitale. Le milieu de terrain a suivi de l'intérieur l'évolution du club depuis son rachat par QSI. Et s'il constate la qualité du travail effectué par les propriétaires, il garde tout de même quelques réserves sur certaines choses.

L'une d'elles concerne l'identité parisienne et le manque de joueurs issus du sérail et du centre de formation. Dans des propos accordés au Parisien, celui qui vient de quitter l'Inter Miami s'explique. "Il pourrait peut-être y avoir davantage de joueurs qui représentent réellement le club. Lorsqu'on revisite les meilleurs années du Real ou du Barça, on retrouve cinq ou six joueurs espagnols. Cette base-là me parait importante pour permettre au PSG de s'installer parmi les très, très grands."

Se réjouir quand même

La qualité des jeunes formés à Paris est d'ailleurs évidente, mais Paris n'a que trop rarement fait preuve de patience et des joueurs tels que Kingsley Coman ou Christopher Nkunku, pour ne citer qu'eux, ont préféré partir ailleurs pour trouver du temps de jeu et confirmer leur talent. Pour Blaise Matuidi, le PSG doit réfléchir à cela, même s'il avoue qu'"aujourd'hui, on doit quand même se réjouir de ce qu'est devenu le PSG".