Mattéo Guendouzi revient sur son choix de signer à l’OM

Ce vendredi à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit Montpellier dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Phocéens dans la course à la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. A un peu plus de 24h de ce choc, Mattéo Guendouzi s’est présenté devant la presse. Le milieu de terrain olympien a notamment évoqué son choix de s’engager définitivement avec Marseille l’été dernier. Un engagement qu’il ne regrette absolument pas.

"Signer à l'OM a été le meilleur choix de ma carrière, je prends beaucoup de plaisir ici. J'ai encore l'objectif de ramener un trophée à ce club. Je vais toujours tout donner pour le public, qui nous pousse toujours. On veut toujours mouiller le maillot, je le ferai jusqu'à la fin de ma carrière et encore plus à l'OM."