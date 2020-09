Marseille : Villas-Boas défend Nagatomo après sa première

L'OM a été très laborieux dimanche lors de la réception de Lille en Ligue 1. Le défenseur japonais Yuto Ngatomo, qui jouait son premier match avec le club phocéen et qui avait été aligné titulaire, s'est fendu lui aussi d'une prestation très perfectible.

Sondé à ce sujet lors de son point presse devant les médias, André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, a défendu sa recrue : "Non, il a fait un bon match. Défier Lille pour un mec qui n'a pas joué depuis six mois, avec le dynamisme des Lillois... Sur le but encaissé, c'est peut-être aussi ma faute car je lui ai dit d'avancer sur Luiz Araujo. Il a réussi son match, je pense qu'il peut bien nous aider cette saison avec son expérience. Petit à petit, il va s'améliorer. Il doit retrouver son niveau physique", a analysé le technicien portugais en conférence de presse.