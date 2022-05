Alors que l’OM s’apprête à disputer un match capital face à Rennes en championnat et qui peut déboucher sur une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, un ancien joueur de cette formation s’est permis d’émettre une critique à l’encontre de l’entraineur en place, Jorge Sampaoli.



C’est Edouard Cissé, membre de la dernière équipe marseillaise championne de France, qui s’est permis de juger le coach argentin. Et son évaluation n’est pas vraiment flatteuse pour ce dernier. « Dans un premier temps, sans le connaître, je me suis dit : "C’est un entraîneur qui peut fonctionner dans l’environnement marseillais, il est bouillant." Il est passionné, passionnel mais il est brouillon. J’ai beaucoup de mal à le comprendre dans ses compositions d’équipe, dans l’animation de son jeu. Je trouve que c’est trop compliqué pour les joueurs », a-t-il confié à La Provence.

« Heureusement que Guendouzi a deux cœurs et 50 poumons »

L’OM ne s’en sort pas si mal depuis que l’ancien sélectionneur albiceleste est à sa tête. Cissé estime toutefois que le mérite revient essentiellement à ses troupes, irréprochables dans l’engagement. « Ils s’en sortent parce qu’il y a de la folie, de la fougue et des bons joueurs qui ramènent leur technique. Mais ça manque de structure. Personnellement, après dix mois, j’ai encore du mal à savoir comment l’OM joue. C’est aberrant. »



Ancien milieu de terrain, Cissé a conclu en confiant ne pas savoir du tout comment cette équipe opère sur le plan tactique : « Je ne comprends pas le rôle de Valentin Rongier, même si lui le comprend. Il faut avoir fait maths sup, maths spé (sourire). C’est pareil pour Boubacar Kamara. Quand est-il au milieu? Quand redescend-il? Il y a des choses assez surprenantes. Heureusement que Mattéo Guendouzi a deux cœurs et cinquante poumons… Mais, pour se développer, les joueurs ont besoin de se fixer à un poste et de savoir ce qu’ils doivent faire. J’ai toujours l’impression qu’on est dans l’instinct, dans l’improvisation. »