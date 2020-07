"Tout ça, ce sont des rumeurs, ça n'a aucun intérêt". C'est en ces termes lapidaires que le président marseillais Jacques-Henri Eyraud a évoqué le projet de rachat de l'OM par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Alors que l'homme d'affaires tunisien et l'ancien président du RCT multiplient les interventions médiatiques étalant leurs velléités d'acquérir le club phocéen, son président actuel dément avec vigueur et préfère "se concentrer sur le projet". "Nous avons déjà beaucoup fait. Il ne faut pas s'arrêter en chemin", tonne-t-il, alors que le défenseur de Dortmund Leonardo Balerdi devrait bientôt signer.

Champions project, phase II

L'ordre du jour à l'OM n'est pas une éventuelle vente du club, mais la phase 2 du très notoire "Champions Project". "Il faut voir à dix ans pour une telle ambition. Ma priorité est d'adapter l'OM aux nouveaux enjeux et de le mettre à l'équilibre", s'est enthousiasmé JHE dans les colonnes de L'Express. "Nous devons pouvoir sortir des champions avec la formation. Il faut aussi qu'un club raconte des histoires, interagisse avec les fans''. Des fans impatients de découvrir les prochaines recrues du club olympien, lequel va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.