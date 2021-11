Marseille : Le club toujours encadré par la DNCG

Voici le relevé de décisions de la LFP après le passage de l’OM devant la DNCG pour le réexamen des comptes de la saison 21-22. « Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ».@OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM pic.twitter.com/eZZJ5QSIfn

Sampaoli réclame du renfort cet hiver...

Statu quo à l'Olympique de Marseille. En effet, alors que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) avait décidé début juillet de mettre en place certaines mesures à l'encontre du club phocéen,, après avoir réexaminé la situation financière des Olympiens sur la saison 2021-22. « Ce n'est pas une surprise dans la mesure où la situation n'a pas foncièrement changé depuis le 1er septembre puisque le club n'a effectué aucune vente.», a depuis réagi l'OM, dans des propos repris par L'Equipe. Pour rappel, certains joueurs phocéens (à savoir Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola) avaient dû baisser provisoirement leur salaire cette saison pour permettre l'arrivée d'Amine Harit cet été, tout en respectant le cadre imposé par la DNCG.De ce fait, si Jorge Sampaoli a réclamé en conférence de presse du renfort durant le mercato d'hiver, Pablo Longoria devra probablement dans un premier temps vendre certains éléments pour pouvoir ensuite se montrer actif sur le marché des transferts. «(...) On n'a pas encore ça et c'est pour cela que je me bats chaque jour, pour qu'ils voient nos besoins, qu'ils les comprennent. Parfois, c'est possible et parfois, ça ne l'est pas.», a notamment déclaré l'entraîneur argentin ce vendredi. Par ailleurs, également réexaminés, Strasbourg, Dijon et Dunkerque évitent d'éventuelles sanctions.