Marseille : Intérêt pour le latéral gauche Caio Henrique

🔵 L’OM s’intéresse au défenseur brésilien appartenant à l’Atlético de Madrid. Âgé de 23 ans, ce latéral prometteur vient d’enchaîner trois prêts dans son pays#TeamOM #MercatOM

https://t.co/z4kYPwfueu

— La Provence OM (@OMLaProvence) August 1, 2020

Concurrence portugaise pour Caio Henrique

Jordan Amavi va-t-il enfin avoir de la concurrence ? Depuis le départ de Patrice Evra de l'Olympique de Marseille en novembre 2017, l'actuel latéral gauche du club phocéen se sent bien seul à son poste.Latéral gauche brésilien de 23 ans, le natif de Santos appartient à l'Atlético de Madrid et sort de trois prêts dans son pays, à Parana, Fluminense et au Grêmio. De retour chez les Cochoneros, l'international U23 ne devrait pas s'éterniser à Madrid, où Renan Lodi occupe principalement le poste.Pour le moment, derrière Amavi, Villas-Boas dispose de deux options, en plus de Hiroki Sakai qui a déjà dépanné à ce poste, avec Christopher Rocchia et... Saîf-Eddine Khaoui. De son retour cet été après deux prêts à Sochaux, le joueur formé au club est pour le moment blessé et n'a pas pu être testé par lors des matchs amicaux. Du coup, c'est le Tunisien qui a été replacé à ce poste par le Portugais pour pallier à ce manque dans l'effectif olympien.L'OM est prévenu.