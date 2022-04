Marseille : Guendouzi content de la réaction contre Nantes

Au mental 👉🏽😠👈🏽

Mais la bataille n’est pas finie ⚔️

Merci aux supporters!

Un langage clair 😉 #Team⚪️Ⓜ️ pic.twitter.com/6ktcISrrwz

— Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) April 20, 2022

« On sait de quoi on est capables »

Depuis quelques semaines, tout va bien pour l'Olympique de Marseille. En effet, malgré la défaite de dimanche dernier contre le Paris Saint-Germain (2-1), les Phocéens restent sur neuf victoires lors dix dernières rencontres. Mercredi soir, à l'Orange Vélodrome, les joueurs de Jorge Sampaoli ont dû batailler pour venir à bout de Nantes (3-2), lors de la 33eme journée de Ligue 1. Contre les Canaris, les supporters olympiens ont pu rendre un hommage à Mattéo Guendouzi avec une banderole «», qui a fait très plaisir à l'intéressé. « C'est beau, c'est ce que j'essaie de faire sur le terrain. Peu importe le match, peu importe le résultat, j'essaie de tout donner pour l'équipe, pour qu'on essaie de pousser et qu'on ait les résultats qui nous conviennent.», a réagi le milieu de terrain de l'OM, à l'issue de la rencontre., on ne sait pas, avec la façon dont ça s'est passé en gagnant 3-2, que de gagner 3-0 à domicile, parce qu'on a montré que peu importe le résultat, on a continué à jouer, à installer notre philosophie de jeu. Ça a porté ses fruits ce soir. (...) On sait de quoi on est capables et je crois qu'on le montre assez bien en Coupe d'Europe et en championnat, a également confié Guendouzi, dans des propos repris par Le Phocéen. Il va rester des matchs très importants, on fait une bonne saison jusqu'à là.» Encore engagé sur deux tableaux, l'OM va avoir droit à une fin de saison alléchante d'ici fin, avec une qualification pour la Ligue des Champions et la possibilité de remporter la première Ligue Europa Conférence comme objectifs.