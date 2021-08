Marseille : Dimitri Payet démarre en trombe

Un départ sur les chapeaux de roues. Omniprésent lors de la victoire de l’OM acquise ce dimanche à Montpellier, en ouverture de la saison de Ligue 1 (2-3), Dimitri Payet a marqué d’entrée les esprits. D’abord aligné en faux numéro 9, le Réunionnais s’est chargé d’orienté le jeu sur tout le front de l’attaque, sans succès, avant de faire basculer la rencontre après l’entrée de Dario Benedetto, à la 75e, puis à la 80e. « Je pense que Payet a fait la différence, a reconnu Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur du MHSC. Un coup-franc, puis une percussion comme ça, ça a été compliqué pour nous. »

"J'aurais dû mieux faire"

Très affuté depuis le début de la préparation, l’international tricolore n’était lui pas complètement satisfait de sa prestation. « J'aurais dû mieux faire en première mi temps, il faut que je sois efficace dans mon rôle de numéro neuf, a-t-il lancé après le match, avant d’analyser la rencontre. On a eu une première mi-temps frustrante, on avait des situations, on avait le ballon. J'ai dit à la pause qu'il fallait continuer à jouer, être plus juste dans les trente derniers mètres. On a pressé très haut. On a été efficaces. On a bien bossé en préparation, le travail de toute l'équipe a été récompensé, on est contents de partir avec les trois points d'ici. »

Objectif 100 buts et 100 passes

Un constat partagé par Jorge Sampaoli, qui a apprécié le travail livré par son équipe, et celui de son patron du jeu. « Il prend du plaisir à jouer, il était heureux pendant la préparation, et il fait part de son talent avec beaucoup d’enthousiasme. Au fil du temps, on va revoir le Payet que l’on a toujours connu », a apprécié l’Argentin. De son côté, Dimitri Payet a fait deux nouveaux pas vers l’objectif personnel qu’il s’est fixé cette saison, celui d’atteindre les 100 buts et les 100 passes décisives en carrière. « Si je peux laisser cette trace, ça montrera une régularité et on s'en souviendra », avait-il lancé sur Téléfoot, alors qu’il pointe désormais à 89 buts et 91 passes. Prochain rendez-vous dimanche prochain, face à Bordeaux.