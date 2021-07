Marseille : Benedetto dans l'incertitude

L'avenir de Dario Benedetto semble encore très flou pour le moment. Arrivé à l'intersaison 2019 pour 14 millions d'euros, l'Argentin avait alors réalisé une première saison intéressante avec l'Olympique de Marseille sous les ordres d'André Villas-Boas (11 buts en 26 matchs de Ligue 1). Malheureusement pour lui, le numéro 9 a vécu comme le club une année 2020-21 bien plus compliquée. Avec seulement cinq réalisations en 32 rencontres dans l'élite du football français, l'ancien de Boca Juniors a déçu et a en plus vu Arkadiusz Milik arriver en janvier dernier, ce qui lui a valu de prendre sa place de titulaire. Alors que Pablo Longoria, le président phocéen, a lancé les grandes manœuvres cet été, son avenir est donc incertain.

São Paulo reconnait des négociations

Du coup, ces derniers temps, les rumeurs se multiplient à son sujet. Alors qu'Elche serait intéressé par Benedetto, d'autres clubs se seraient également positionnés sur l'Argentin de 31 ans. Si L'Equipe expliquait dernièrement que la suite de sa carrière devrait « plutôt se situer encore en Europe », les dernières informations sur lui concernaient un club émirati, à savoir Al-Sharjah, et São Paulo. « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre le club et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade "il ne manque plus que quelques détails à régler" », a même confié à ce sujet Julio Casares, le président brésilien, sur Globoesporte.

« J’espère être ici la saison prochaine »

Pour autant, l'OM connait la valeur de son joueur, qui a marqué trois fois lors de la préparation, et ne le bradera pas. Surtout que lui trouver un remplaçant ne serait pas forcément aisé, Benedetto étant bien intégré dans le groupe phocéen. Par ailleurs, l'intéressé ne montre pas une farouche envie de changer d'air. « Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matchs. J’espère être ici la saison prochaine », confiait-il récemment, dans des propos recueillis par La Provence. C'est donc un dossier plutôt complexe que Longoria va devoir gérer d'ici la fin du mercato. Surtout si Jorge Sampaoli venait à changer d'avis sur son compatriote.