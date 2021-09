Marseille : Bamba Dieng va-t-il s'installer au sein de l'attaque ?

C'est l'une des belles histoires de ce début de saison en Ligue 1. En effet, à 21 ans, Ahmadou Bamba Dieng a explosé aux yeux de tous le 11 septembre dernier à Monaco. Après quelques apparitions en fin de saison dernière et une préparation intéressante, le Sénégalais a profité de sa première réelle opportunité cette année pour se montrer, lors de la victoire de l'Olympique de Marseille en Principauté (0-2). Alors que Dimitri Payet était forfait pour ce match, Jorge Sampaoli avait surpris en titularisant le jeune attaquant au poste d'ailier gauche lors de cette rencontre de Ligue 1. 67 minutes et un doublé plus tard, la saison du numéro 12 phocéen était définitivement lancée et les regard braqués sur lui.

Dieng, l'homme en forme du moment



Depuis, Dieng a enchaîné et a été titularisé lors des trois rencontres suivantes de l'OM, principalement dans le couloir gauche. Buteur contre Rennes (2-0), le joueur issu de l'Institut Diambars aurait également pu l'être contre Angers cette semaine (0-0), sans un très bon Paul Bernardoni lors d'un face-à-face. Logiquement vu son jeu âge et son inexpérience, le natif de Pikine a encore du déchet mais a indubitablement marqué des points auprès de Sampaoli, qui a bien fait de le conserver malgré notamment un intérêt de Dijon cet été. Déjà revalorisé il y a quelques semaines, l'intéressé devrait l'être à nouveau d'ici peu d'après les dernières rumeurs en provenance de Marseille. Prometteur, l'attaquant sénégalais était à la base prévu pour être le numéro 3 dans la hiérarchie du club.

Dieng a une carte à jouer cette saison

Mais, entre la longue blessure d'Arkadiusz Milik et une recrue offensive qui n'est finalement pas arrivée durant le mercato, Dieng a parfaitement su profiter de la situation pour se faire une place au sein de l'attaque phocéenne. Désormais, avec notamment le retour du Polonais qui se précise, le numéro 12 va devoir confirmer sur la durée, bien qu'il soit pour le moment plus en concurrence avec des ailiers, comme Luis Henrique et Konrad De La Fuente. Annoncé titulaire ce dimanche soir contre Lens (20h45), l'intéressé tentera d'embraser une nouvelle fois l'Orange Vélodrome. Entre sa polyvalence, ses qualités et le programme chargé de l'OM, Dieng a en tout cas tout pour réaliser une première saison pleine chez les professionnels.