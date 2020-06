Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien candidat au rachat de l'Olylmpique de Marseille, a expliqué certaines de ses motivations et ambitions pour le club phocéen, ce mardi. Au cours d'un entretien accordé à l'AFP, il a notamment appuyé le thème de son projet "méditerranéen". "C'est un projet humanitaire, social mais aussi économique, destiné à s'épanouir au coeur même du stade Vélodrome. Honorons notre devise: Droit au but", a-t-il assuré, précisant ensuite son ambition centrale et son rôle. "Racheter l'Olympique de Marseille, c'est notre idée avec mon équipe. Je suis un industriel. Je ne suis l'intermédiaire de personne. Racheter l'OM, c'est notre idée avec mon équipe, je ne suis pas le porteur de valise des Saoudiens, des Koweïtiens, ni de quiconque sur cette terre. Les Saoudiens et les Émiratis ne dépasseront pas la majorité."





Ajroudi promet de mettre de l'argent pour développer le club



Sur le volet financier, Ajroudi n'a pas voulu dévoiler trop de choses, mais il a cependant assuré certaines ambitions. "Moi je ne veux pas flamber, mais soyez sûrs que nous allons investir, mettre de l'argent dans le club pour le développer. Nous avons rassemblé un cercle d'hommes de bonne volonté prêts à travailler", a-t-il communiqué. Puis d'affiner son propos concernant une possible offre : "Avant de faire une offre par une banque d'affaires, il faut qu'on connaisse le passif et l'actif, on ne va pas faire une offre à l'aveugle. Des gens de bon sens travaillent ensemble. Nous travaillons avec deux banques d'affaires de premier plan, dont une en France, que nous ne pouvons pas nommer pour l'instant."